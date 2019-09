Corinthians e Ferroviária empatam em 1 a 1 na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino

A primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino acabou sem nenhuma equipe vencedora. Ferroviária e Corinthians se enfrentaram na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), neste domingo (22), e empataram em 1 a 1.

Embora o empate em casa não signifique um bom resultado, o feito da Ferroviária foi relevante, pois interrompeu a sequência de 34 vitórias do Corinthians, que é recorde mundial. Os dois gols saíram na primeira etapa e em momentos opostos. A Ferrinha abriu o placar com gol relâmpago marcado por Aline Milene antes do primeiro minuto de jogo. Ela aproveitou jogada pela direita e colocou no fundo das redes.

O Corinthians tentou devolver o golpe de imediato. Com mais posse de bola, rondou a área das donas da casa até os 8 minutos quando Milene, xará da autora do gol adversário, cruzou rasteiro para Vitória. De frente para o gol, a camisa 17 dosou mal o capricho e bateu para fora.

A Ferroviária chegou a ampliar aos 16 minutos, mas a arbitragem anulou o gol acusando impedimento no lance. Sem abusar da sorte, o Corinthians decidiu ser mais incisivo e conseguiu dar números iguais ao placar graças ao gol marcado por Érika já nos acréscimos do primeiro tempo. Convocada por Pia Sundhage na semana passada, ela aproveitou a cabeçada de Pardal após cobrança de falta e escorou para o gol livre.

Corinthians e Ferroviária têm, cada equipe, um título do Campeonato Brasileiro. O Timão busca o segundo troféu consecutivo, após ser campeão em 2018. Já a equipe do interior paulista foi campeã em 2014.

A equipe que vencer a partida do próximo domingo (29), no Parque São Jorge, em São Paulo, vai escrever um capítulo inédito na história do futebol feminino nacional: ninguém conseguiu vencer o Brasileirão duas vezes desde que foi criado em 2013.

Além de Corinthians e Ferroviária, os outros cinco times no panteão do futebol feminino brasileiro são Centro Olímpico (2013), Rio Preto (2015), Flamengo (2016) e Santos (2017). O Flamengo é a única equipe não-paulista a ser campeã.

Overdose de decisões

Além de finalistas do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Ferroviária também disputam a semifinal do Campeonato Paulista, que acontece em paralelo ao Brasileirão.

A primeira partida aconteceu quarta-feira (18), na mesma Fonte Luminosa que sediou a final deste domingo. Contudo, o resultado foi bem diferente e o Corinthians goleou por 4×0. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (25), no Parque São Jorge.

