Corinthians e Grêmio são líderes em campo e também nas estatísticas

Não é só a posição da tabela que explica por que Grêmio e Corinthians são considerados os melhores times do futebol brasileiro na atualidade. As equipes também aparecem no topo da maioria das estatísticas do Campeonato Nacional. Alguns números ressaltam o desempenho de ambos e mostram como chegaram, nesta fase da competição, a estágio bem superior dos demais concorrentes.

O Grêmio é o melhor mandante do campeonato, com quatro vitórias (100% ), e dono do melhor ataque (23 gols). Só que amanhã irá receber em sua arena o Corinthians, melhor visitante do torneio, com três vitórias e um empate, e que tem a defesa menos vazada (5).

Com formação e proposta claramente ofensivas, os gremistas têm como principal característica o toque de bola e a objetividade. Por isso, estão entre as equipes que mais finalizam.

Os comandados de Fábio Carille conseguiram chegar à incrível marca de 22 jogos de invencibilidade (contando toda a temporada) também apostando em manter a bola no pé, mas sem a mesma objetividade do rival. Por isso, o Corinthians não aparece entre os que mais finalizam. No entanto, está entre os que mais driblam.

Por terem o toque de bola como características semelhantes, os dois primeiros colocados – o Corinthians tem 23 pontos e o Grêmio 22 – estão entre os times que mais trocam passes e que menos cometem faltas. Destaques individuais para o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Corinthians, e o volante Artur, do Grêmio – ambos figuram entre os maiores passadores do Brasileiro.

Com comportamentos diferentes, Carille e Renato Portaluppi usam números e retrospectos de formas distintas. O corintiano prefere minimizar os dados, por entender que podem aumentar ainda mais a pressão sobre seus atletas. “Temos de encarar todos os jogos com seriedade e não nos preocupar com esses dados”, prefere o concentrado treinador.

Portaluppi tem um estilo mais motivador e deve usar a boa fase do adversário como um ingrediente extra para os gremistas lutarem para conquistar a quinta vitória em casa.

Para o Corinthians, além da possibilidade de abrir pela primeira vez quatro pontos para o segundo colocado, o time viverá uma experiência diferente. Será a oportunidade de ver como os jogadores irão se comportar diante de um estádio lotado com torcida contra, algo que ocorreu apenas uma vez este ano, nos 2 a 0 sobre o São Paulo na primeira fase do Paulista.

“Vai ser uma prova mental. O futebol se ganha com a cabeça e inteligência. Estou ansioso para ver como o time vai reagir a essa ideia de jogo. Mas muito confiante em fazer um grande jogo”, comentou Carille.

