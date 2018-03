O Sport Club Corinthians Paulista e o ex-jogador profissional Ronaldo Nazário vão ter que pagar uma comissão milionária ao agente de marketing esportivo Paulo Palomino por um acordo de patrocínio assinado em 2009 com a Hypermarcas. A decisão é do juiz Théo Assuar Gragnano, da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo.

