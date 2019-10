Coro Sinfônico da Ospa alia repertório clássico e popular em concerto em Porto Alegre neste domingo

Neste domingo, às 17h, o Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta o segundo concerto na Casa da Ospa, sem a presença da orquestra. Manfredo Schmiedt, regente do grupo, conduz os coralistas na interpretação de um diversificado repertório, com participação de dezenas de solistas, incluindo Elisa Machado (professora de canto da Ospa), Gabriel L. Debastiani, Moisés Macêdo e Michael Polchowicz.

Sobre o repertório

O Coro Sinfônico da Ospa, em parceria com os coros da Escola de Música da Ospa, apresenta repertório que abrange obras como Introdução, Dança e Canção de Vilja, da opereta A Viúva Alegre, de Franz Lehár, até peças contemporâneas, como Bohemian Rhapsody (Queen), de Freddy Mercury e Imagine, de John Lennon.

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Secretaria da Cultura (Sedac). Os concertos da temporada 2019 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (LIC), por Panvel, CMPC, Banrisul, Porto Alegre Airport e Grupo Zaffari. Apoio: Ipiranga, Dufrio, Audio Porto, Grupo Renner e Thyssenkrup. A realização é de Ospa, Fundação Cultural Pablo Komlós e Sedac.

A Casa da Ospa fica localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre. A entrada é franca mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou um agasalho.

Escola de Música da Ospa

Fundada em 1972, a Escola de Música da Ospa – Conservatório Pablo Komlós promove formação musical gratuita, voltada para músicos de orquestra, e oferece oportunidade de profissionalização na área.

Grande parte dos instrumentistas que integram a Ospa estudaram na instituição, bem como muitos músicos que atuam em outras orquestras ou nas mais diferentes áreas da música, no Brasil e no exterior.

A escola, coordenada por Diego Grendene de Souza, atende em torno de 200 alunos. Todos os professores são instrumentistas da Ospa. Além disso, a instituição conta com grupos orquestrais, regidos por Arthur Barbosa e Wilthon Matos, e com um coro regido por Cosmas Grieneisen. Mantém projetos de inserção social como o Escola da Ospa na comunidade, que leva recitais de grupos de alunos em lugares como hospitais, escolas, lares de idosos e praças, e o Recitais na Biblioteca, que promove apresentações de estudantes avançados na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul.