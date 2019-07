No domingo (28), às 17h, o Coro Sinfônico da Ospa apresenta um concerto especial na Casa da Ospa, sem a presença da orquestra. Manfredo Schmiedt, regente do grupo, conduz os coralistas na interpretação de diversificado repertório, com solos de Elisa Machado, de Larissa Ramos e do pianista do coro Eduardo Knob. A entrada é franca mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

