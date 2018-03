Coronel amigo de Michel Temer se nega a depor após alegar problemas psicológicos

O ex-coronel da Polícia Militar João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer, não prestou depoimento na sede da PF (Polícia Federal) em São Paulo nesta sexta-feira (30). Segundo o advogado de Lima, Cristiano Benzota, o coronel alegou que, por motivos de saúde e “falta de condições emocionais”, o coronel “se reservou ao direito de permanecer em silêncio”. O depoimento estava previsto para a parte da manhã, foi transferido para a tarde e depois foi cancelado.

Lima vai ficar preso temporariamente na sede da PF em São Paulo. Sua defesa disse que ele se comprometeu a prestar todos os esclarecimentos em uma data futura a ser combinada. Lima foi preso pela Operação Skala na quinta-feira (29). Ele é apontado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) como um dos intermediários de propina que supostamente seria paga ao presidente Michel Temer no caso do decreto de portos. Lima é dono da empresa de engenharia e arquitetura Argeplan.

Como sofre problemas de saúde, na quinta, Lima deixou seu apartamento amparado por uma equipe de resgate do Samu. Desde junho de 2017, o ex-coronel apresenta atestados de saúde como resposta às intimações da PF para esclarecimentos.

O advogado Benzota afirmou que, na manhã deste sábado, a PF fez “trabalho burocrático” e repetiu que o estado de saúde do coronel “é frágil”. O ex-coronel, que tem 74 anos, já sofreu dois AVCs, um câncer e precisou retirar um rim em dezembro de 2017. Além disso, Lima precisa tomar medicamentos. Benzota disse que Lima nega a suspeita de negociar propina em favor do presidente Temer.

Ainda neste sábado, a arquiteta Maria Rita Fratezi, mulher e sócia de Lima, prestou depoimento à Polícia Federal em São Paulo, segundo informou o procurador da República Hebert Mesquita. A PF quer saber detalhes sobre a reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente.

Um dos fornecedores que trabalharam na obra da casa disse que recebeu R$ 100 mil em dinheiro vivo pelos serviços. A casa de 350 metros quadrados foi comprada por Maristela Temer em 2011 e foi reformada em 2014. O imóvel de alto padrão fica no Alto de Pinheiros, bairro nobre de São Paulo

Prisão autorizada

A prisão de Lima foi autorizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), relator do inquérito que investiga se Temer, por meio de decreto, beneficiou empresas do setor portuário em troca de suposto recebimento de propina.

As primeiras tentativas de ouvir o ex-coronel foram após a delação de executivos da J&F-Friboi. Na ocasião, Lima foi apontado como um dos intermediários de propina que supostamente seria paga a Temer.

Também com base nas delações, a PGR solicitou a abertura de inquérito e, em setembro do ano passado, Barroso autorizou a investigação. A partir daquele mês, o delegado Cleyber Malta Lopes, responsável pela apuração da PF, enviou novas intimações para marcar o depoimento, o que não ocorreu até agora por causa dos problemas de saúde alegados por Lima.

Coronel hospitalizado

Lima chegou à sede da PF em São Paulo na sexta-feira à noite, depois de passar mal no momento em que foi preso e precisar ser levado para um hospital. Ele só recebeu alta no fim da tarde.

Após sair do hospital, o coronel foi levado para exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Em seguida, ele foi encaminhado para a superintendência da PF.

