Coronel Marcos Rocha, do PSL, foi eleito governador de Rondônia

O coronel reformado da Polícia Militar Marcos Rocha (PSL) foi eleito governador de Rondônia com 66,34% dos votos válidos, de um total de 530.188 votos. Em sua primeira disputa a um cargo no Poder Executivo, ele disputava o segundo turno com Expedito Junior (PSDB), que obteve 33,66%.

O coronel reformado filiado ao partido de Jair Bolsonaro, eleito presidente neste domingo, foi secretário estadual de Justiça, no governo de Confúcio Moura, e enfrentou a resistência de agentes socioeducativos, porque não estava fornecendo água para os trabalhadores. Também foi secretário municipal de Educação de Porto Velho.

Após a vitória, o governador eleito de Rondônia falou com a imprensa sobre o resultado obtido nas urnas a nível estadual. “Primeiro agradecer a toda a população de Rondônia, obrigado por acreditar nesse projeto, nesse projeto de mudança. Vocês declararam o seguinte: ‘eu quero a velha política afastada do nosso povo’. Eu não fiz simplesmente uma campanha, eu sou um integrante de um movimento popular contra a corrupção, movimento popular contra tudo aquilo que vem destruindo as nossas famílias”, disse.

Na coletiva de imprensa, Coronel Marcos Rocha agradeceu aos mais de 500 mil votos recebidos no segundo turno. “Eu quero dizer a vocês, que Deus abençoe vocês e que ele dê sabedoria e me abençoe também, para que a gente possa fazer com que Rondônia cresça e cresça com o espírito de compreensão, um espírito de luz mesmo, para que assim nós apareçamos em um cenário nacional como um estado que cresce, um estado que quer a mudança”, finalizou.

Em Rondônia, os votos brancos foram 2,4% e os nulos, 6,97%. A abstenção foi 24,96%.

Deixe seu comentário: