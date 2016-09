Coronel reformado da Polícia Militar do Rio preso por estupro tinha uma lista com nomes de crianças

O coronel reformado da Polícia Militar Pedro Chavarry Duarte, 63 anos, preso por estupro de vulnerável, tinha uma lista com nome de crianças, de acordo com Izabela Pimenta dos Santos, 30 anos. Ela é irmã de Thuanne Pimenta dos Santos, 23 anos, que foi presa, na segunda-feira (12), acusada de ter deixado a criança de 2 anos com o militar reformado.

De acordo com Izabela, Duarte é conhecido há pelo menos 20 anos pelos moradores da comunidade Uga-Uga, no Rio, onde mora a criança que foi flagrada nua dentro do carro dele, no último domingo. O coronel ia pelo menos uma vez por mês ao local.

O oficial foi acusado de crime de estupro de vulnerável, após ser encontrado com uma criança de 2 anos, que estava seminua, dentro de um carro, no estacionamento de uma lanchonete. (AG)

Comentários