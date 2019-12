Magazine Corpo da atriz Zilda Cardoso, que interpretou Catifunda, é cremado em São Paulo

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Atriz morreu nesta sexta-feira (20) em seu apartamento. Foto: Divulgação Atriz morreu nesta sexta-feira (20) em seu apartamento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O corpo da atriz Zilda Cardoso foi velado e cremado neste sábado (21) no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo. A atriz, de 83 anos, conhecida por interpretar “Catifunda” na Escolinha do Professor Raimundo, da TV Globo, morreu nesta sexta-feira (20), em seu apartamento no bairro Santa Cecília, Centro de São Paulo.

O velório durou até cerca de 13h. Em seguida, o corpo foi encaminhado para uma cerimônia de cremação no mesmo local.

De acordo com a polícia, a cuidadora chegou na casa de Zilda, que morava sozinha, à tarde. Ela estava na cama e não respondeu aos chamados. Uma viatura da Polícia Militar foi chamada e em seguida foi chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte às 16h12.

O corpo passará por exame de necropsia para averiguar a causa da morte.

Zilda nasceu em 4 de janeiro de 1936 e ficou conhecida por sua personagem “Catifunda” na Escolinha do Professor Raimundo, a aluna levava um charuto na mão e saudava os colegas com a expressão “Saravá!”.

