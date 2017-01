Corpo da cantora que ficou famosa nos anos 80 com a música “Chorando Se Foi” é encontrado carbonizado em carro

Vocalista do grupo Kaoma, Loalwa Braz Vieira foi encontrada morta dentro de um carro incendiado em uma estrada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pelas polícias Militar e Civil.

O corpo estava carbonizado. Segundo informações da polícia, dois homens foram vistos na casa da cantora, que fica perto do local do incêndio. Loalwa ficou conhecida como uma das grandes vozes da lambada nos anos 1980. Ela alcançou o topo das paradas musicais com a música “Chorando Se Foi”, que fez sucesso em vários países.

