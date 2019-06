Após uma semana, bombeiros decidem encerrar buscas pelo corpo do surfista desaparecido em Imbé

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Tramandaí decidiu encerrar as buscas pelo corpo do surfista que desapareceu no mar no último dia 6. Após reunião realizada nesta quinta-feira 913), a coorporação definiu que serão feitas os últimos trabalhos nesta sexta (14). Após, os profissionais atuarão apenas a partir de informações da comunidade.

Gustavo de Oliveira, de 18 anos, desapareceu após ter entrado no mar para surfar com um amigo e ter sido levado pela correnteza, de acordo com as testemunhas. Nem o surfista, nem sua prancha foram localizados.

Os Bombeiros afirmam terem empregado todos os esforços possíveis na semana de buscas, utilizando, helicópteros, drones e uma Petrobras, de Imbé até o município de Tavares. A procura por terra também foi feita, com viaturas e quadriciclos.

