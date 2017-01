Morre ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo, em acidente de avião

Um avião modelo BE9L King Air caiu no litoral do Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (19) com quatro ocupantes a bordo, entre eles o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki, relator da Lava Jato na corte.

Segundo a Revista Veja, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte do ministro.

A informação sobre o acidente chegou à Aeronáutica a partir do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O braço regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) no Rio enviou uma equipe à região. Devido a “intensas chuvas” que caem na região, segundo a Aeronáutica, a equipe teve que se deslocar de carro.

O ministro de 68 anos, natural de Faxinal dos Guedes (SC), deverá ser velado no STF e, enterrado em Santa Catarina.

