O Corpo de Bombeiros do RS apresentou os 182 novos soldados e os 86 novos 2º sargentos em cerimônia na manhã desta quinta-feira (7), na academia da corporação em Porto Alegre. No ato, foram entregues dois caminhões auto bomba tanque, com capacidade para cinco mil litros de água, e um caminhão de busca e salvamento.

