Na tarde desta quinta-feira (1º), em Osório, foram entregues ao Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, equipamentos para a criação do Centro de Controle Integrado e de uma viatura autobomba tanque. Tais materiais foram adquiridos mediante termo de cooperação, firmado em 2013 entre o DNIT e a Ufrgs.

Deixe seu comentário: