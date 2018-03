O corpo do brasileiro Caique Trindade de Oliveira, de 24 anos, foi encontrado no subúrbio de Dublin, na Irlanda, na noite de segunda-feira (26). Caíque estava desaparecido desde o último dia 6. Segundo o jornal “The Irish Times”, o corpo foi encontrado pela polícia no Corkagh Park, no subúrbio de Dublin. A causa da morte não foi divulgada.

