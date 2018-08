O Comando da Academia Militar das Agulhas Negras informou que foi localizado o corpo do cadete Lucas Santiago Sanchez, 23 anos, do 3º ano do Curso de Cavalaria, que estava desaparecido desde a madrugada de quinta-feira (2), quando participava de um exercício com outros alunos na Represa do Funil, em Itatiaia, região sul fluminense.

