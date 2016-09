Corpo de Domingos Montagner chega a teatro de São Paulo para velório

O corpo de Domingos Montagner chegou às 7h07min deste sábado (17), no teatro Fernando Torres, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

O corpo do ator estava em uma funerária no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Ao menos dez fãs passaram a madrugada fria em frente ao teatro na tentativa de tentar participar do velório ou por curiosidade.

O ator de 54 anos, que interpretava Santo em “Velho Chico”, novela da TV Globo, morreu afogado na tarde de quinta-feira (15) após ter sido arrastado pela correnteza no Rio São Francisco. Ele deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos. Em um comunicado no Facebook, a família agradeceu o carinho e o apoio que tem recebido. (Folhapress)

