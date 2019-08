Corpo de Fernanda Young é enterrado em SP

O corpo de Fernanda Young foi enterrado na tarde deste domingo (25), no Cemitério de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, por volta das 17h . A atriz, escritora, roteirista e apresentadora de TV morreu na madrugada deste domingo (25) em Minas Gerais.

A atriz foi vitimada por uma parada respiratória, que aconteceu após uma crise de asma. Fernanda sofria da doença desde a adolescência, e tomou um rémedio que fez com o quadro melhorasse no primeiro momento. No entanto, horas depois, ela passou mal novamente, vomitou e aspirou o vômito – isso foi fatal. Fernanda faleceu às 3h no hospital do município.

Horas antes do incidente, a escritora havia postado no Instagram imagens de gatos e também uma foto em que aparece a sala de estar da casa com uma legenda que dizia “onde queres descanso, sou desejo”, frase da música “O Quereres”, de Caetano Veloso.

A atriz entraria em cartaz no próximo dia 12 com a peça “Ainda nada de novo”, que contaria a história de amor de duas mulheres. Young contracenaria com Fernanda Nobre. O enterro da escritora acontecerá ainda hoje, às 16h15, no Cemitério de Congonhas, em São Paulo.

Relembre

Fernanda Young iniciou a carreira na televisão em 1995 com a série “A comédia da vida privada”, uma adaptação de textos de Luis Fernando Verissimo, que assinou com o marido Alexandre Machado. Um ano depois, Young lançou seu primeiro livro, chamado “Vergonha dos pés”.

A série “Os normais”, um dos maiores sucessos da roteirista, foi lançada em 2011 na TV, estrelada por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães. O ator ainda protagonizou duas produções de Young – “Super sincero” (2005) e “Minha nada mole vida” (2006). A última produção da escritora foi a minissérie “Shippados” (2019).

No cinema, assinou os roteiros de “Bossa nova” (2000), “Os normais” (2003), “Muito gelo e dois dedos d’água” (2006) e ” Os normais 2 — A noite mais maluca de todas” (2009). Na televisão, participou da primeira formação do programa “Saia justa” do canal GNT, entre 2002 e 2004.

