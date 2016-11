Corpo de Fidel será cremado, e cinzas serão expostas em praça de Havana

Cuba fará luto de nove dias para se despedir de Fidel Castro. As cinzas do líder da Revolução Cubana percorrerão a ilha em uma carreata, antes de chegar ao seu destino final, o maior cemitério de Santiago de Cuba, em 4 de dezembro.

O governo de seu irmão, Raúl, nomeou uma comissão especial para organizar os funerais. Fidel faleceu na sexta-feira às 22h29min locais (01h29min de Brasília) e seu corpo será cremado neste sábado em um ato privado.

As cinzas ficarão expostas na segunda e na terça-feira próximas no memorial José Martí, na Praça da Revolução, em Havana, onde a população poderá prestar sua homenagem, segundo um comunicado oficial.

Na mesma terça-feira, dia 29, às 19h locais (22h de Brasília), Havana despedirá o histórico dirigente com um ato multitudinário na Praça da Revolução, coração político de Cuba, onde Fidel fez muito de seus famosos e quilométricos discursos.

No dia seguinte, começará uma peregrinação com as cinzas de quatro dias, entre 30 de novembro e 3 de dezembro, que percorrerá 13 das 15 províncias da ilha.

Os restos mortais do líder viajarão de estrada no sentido contrário ao da “Caravana da Liberdade”, a mesma que levou um Fidel triunfante de Santiago de Cuba até Havana em 1959, quando depôs a ditadura de Fulgencio Batista.

Será um trajeto de 1.000 km até Santiago de Cuba, onde está previsto um “ato maciço” na praça Antonio Maceo. O sepultamento ocorrerá no dia 4 de dezembro às 7h locais (10h de Brasília).

O Conselho de Estado, órgão máximo do governo, decretou nove dias de luto nacional a partir deste sábado (26) até 4 de dezembro, período no qual “cessarão as atividades e espetáculos públicos” e tremulará a bandeira nacional a meio mastro.

“A rádio e a televisão manterão uma programação informativa, patriótica e histórica”, segundo a fonte.

A comissão encarregada dos funerais anunciou, ainda, ter adiado uma revista militar prevista para 2 de dezembro. O ato pelo 60º aniversário de desembarque de Fidel no iate Granma, de onde lançou a campanha contra Fulgencio Batista, será realizado em 2

de janeiro de 2017.

