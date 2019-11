O corpo do apresentador Gugu Liberato chegou à sede da Assembleia Legislativa de São Paulo às 10h20min desta quinta-feira (28), após desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, vindo de Orlando (EUA).

O velório, aberto ao público, termina às 10h desta sexta-feira (29). Antes da entrada dos fãs na Assembleia Legislativa, os familiares realizaram uma cerimônia privada. O corpo de Gugu é velado em caixão aberto. Milhares de fãs se despedem do apresentador, que, durante vários anos, animou as noites de sábado e as tardes de domingo dos brasileiros.

O enterro será realizado nesta sexta no jazigo da família no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi. Gugu, um dos maiores nomes da TV brasileira, morreu na semana passada após um acidente doméstico. Ele tinha 60 anos.