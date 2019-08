Por volta das 7h15 desta segunda-feira (12), foi encontrado o corpo de um homem, de aproximadamente 50 anos, no Lago Guaíba, na altura do bairro Vila Assunção, na Zona Sul de Porto Alegre. A Brigada Militar (BM) foi informada do fato por uma pessoa que passava pela Avenida Guaíba, na Vila Assunção, na Zona Sul da capital.

O corpo, em estado de decomposição, foi encaminhado para o quartel dos bombeiros. A perícia foi acionada. Ainda não há identificação da vítima.

