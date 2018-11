Corpo de jornalista saudita foi desmembrado para ser dissolvido com mais facilidade, disse um assessor do presidente turco

O corpo do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado no consulado do seu país em Istambul, na Turquia, foi desmembrado para ser “dissolvido” com mais facilidade, afirmou Yasin Aktay, assessor da presidência turca, em entrevista ao jornal Hürriyet. O cadáver não foi encontrado.

“Eles não se conformaram em desmembrá-lo, eles se livraram do corpo dissolvendo-o “, disse o assessor do presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Segundo as últimas informações que temos, a razão pela qual desmembraram o corpo foi para dissolvê-lo mais facilmente”, completou.

“Queriam assegurar que não ficaria nenhum rastro do corpo. Todos os locais para os quais nos levam as câmeras de segurança foram examinados e não encontramos o cadáver”, disse Aktay, que tinha boas relações com Khashoggi. “Matar uma pessoa inocente é um crime. O que fizeram com o corpo é outro crime e uma vergonha”, completou.

Uma fonte do governo turco afirmou ao jornal The Washington Post que as autoridades examinam a hipótese de dissolução do corpo com ácido no consulado ou na residência do cônsul.

Crime

Em 2 de outubro, o jornalista Jamal Khashoggi, que era crítico do governo saudita e colaborador do jornal The Washington Post, foi ao consulado da Arábia Saudita em Istambul para obter uma certidão necessária para seu casamento.

Em um primeiro momento, Riad anunciou que Khashoggi havia deixado o consulado pouco depois de entrar. Depois, o governo saudita afirmou que ele morreu durante uma briga e, mais tarde, finalmente reconheceu que o ato foi uma “operação não autorizada” pelo regime saudita. Riad nega qualquer envolvimento do seu príncipe herdeiro no caso.

A Procuradoria de Istambul afirmou em um comunicado que a vítima foi esquartejada e os executores se livraram do corpo, mas não indicou para onde foi levado. Depois que o presidente turco declarou que há fortes sinais de que o assassinato foi planejado, a Arábia Saudita anunciou que vai responsabilizar “quem quer que seja” pela morte de Khashoggi e aqueles que falharam em suas funções. O presidente americano Donald Trump disse que o tratamento dado por Riad ao caso foi “o pior encobrimento de todos os tempos”.

Trump

Trump já havia dito na segunda que ainda não está satisfeito com as explicações da Arábia Saudita sobre a morte de Khashoggi, mas não quer perder investimentos de Riad. “Não estou satisfeito com o que ouvi”, disse Trump a repórteres na Casa Branca. “Eu não quero perder todo esse investimento que tem sido feito em nosso país.”

“Mas vamos chegar ao fundo disso”, completou o presidente americano. Os comentários de Trump sobre o caso do jornalista têm variado. Ele pareceu às vezes minimizar o papel de Riad no incidente, mas também alertou sobre possíveis sanções econômicas. O presidente destaca repetidamente a importância do reino como um aliado.

