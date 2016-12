Corpo de mulher é encontrado concretado nos fundos da própria casa

O corpo de uma mulher de 52 anos foi encontrado concretado nos fundos da sua própria casa. O fato tem intrigado a família, já que para os parentes, a vítima estaria viajando com o namorado.

O sobrinho da mulher foi quem percebeu algo de errado e acionou a polícia. O rapaz foi até a casa da tia e sentiu um odor desagradável muito forte. Desconfiado, ele acabou encontrando um corpo enrolado em uma lona no quintal da casa, onde ainda foi jogado concreto por cima.

A Polícia foi avisada e foi até o local onde constatou a situação e identificou o corpo como sendo de Ladis Boeni. Para a família, ela estava em Cuba. Ladis teria viajado no dia 2 de dezembro com o namorado. No entanto vizinhos afirmaram que viram a mulher chegando em casa no dia 5 de dezembro.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal onde passará por exames de necropsia para constatar a causa da morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e com base nas evidências a principal linha de investigação é homicídio.

O caso aconteceu em Santa Helena, no oeste do Paraná (PR).

