Corpo de surfista que desapareceu em Imbé é encontrado no litoral paulista

No último dia 31 de julho, um corpo foi encontrado em Iguape, no litoral paulista. Após a confirmação do Instituto Geral de Perícias (IGP) do RS, o corpo foi reconhecido como sendo do surfista Gustavo Quadros de Oliveira, desaparecido em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul desde junho deste ano. A distância entre as duas praias é de quase 700 km.

A confirmação do corpo de Gustavo, de 18 anos, foi possível após a identificação do DNA dos restos mortais do surfista, em comparação com material genético colhido com os pais do jovem. O cadáver ainda vestia parcialmente uma roupa de borracha, como as usadas por surfistas.

Deixe seu comentário: