Corpo de Tônia Carrero é cremado

Amigos artistas e parentes foram ao Memorial do Carmo, no Caju, Região Portuária do Rio, para se despedir da atriz Tônia Carrero antes da cerimônia de cremação, que foi fechada para a família na tarde desta segunda-feira (5). A atriz morreu aos 95 anos, na noite de sábado (3), após ter um ataque cardíaco durante uma cirurgia em uma clínica particular na Gávea, na Zona Sul do Rio.

