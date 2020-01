Porto Alegre Corpo de um homem é encontrado dentro de um Fiesta preto no estacionamento do Hospital da PUCRS, na capital gaúcha

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Modelo Fiesta preto: Seguranças desconfiaram do mau cheiro. Foto: Reprodução Fiesta preto: Seguranças desconfiaram do mau cheiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O corpo de um homem foi encontrado sem vida no banco de trás de um carro, no estacionamento do Hospital São Lucas, da PUCRS, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (3).

Em nota, a universidade confirmou a ocorrência. “A instituição está consternada com o fato e está colaborando, juntamente com a empresa terceirizada que administra o estacionamento, com as autoridades competentes que investigam o caso”.

De acordo com a assessoria do hospital, o automóvel, um Fiesta preto, com placas ainda não identificadas, entrou na noite de quinta-feira (2) no estacionamento. Câmeras de segurança registraram o movimento.

A Polícia Civil não divulgou a identidade da vítima, que já é de seu conhecimento. Conforme o delegado Guilherme Gerhardt, trata-se de um homem, de 25 anos, com passagens por tráfico e morador de uma área conflagrada pelo tráfico. Ele foi ferido por um tiro no abdômen.

Os policiais trabalham com a hipóteses de que ele tenha sido ferido fora do estacionamento e levado até o hospital por um motorista. “A pessoa, fazendo socorro, teria abandonado ele dentro do veículo”.

O automóvel havia sido roubado na última terça-feira (31), em Porto Alegre.

