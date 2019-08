Um corpo decapitado foi encontrado pela Brigada Militar (BM) atrás do pedágio de Gravataí, na Região Metropolitana, na manhã deste sábado (17). A BM foi ao local, um terreno no Distrito Industrial, depois de receber uma denúncia por telefone, por volta das 7h30min. A cabeça da vítima, que seria um homem, ainda não identificado, foi encontrada dentro de um saco plástico junto ao corpo. A Brigada Militar seguia no local até as 8h30min.

