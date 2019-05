Corpo do cantor Gabriel Diniz é velado em ginásio de João Pessoa

O velório do corpo de Gabriel Diniz acontece nesta terça-feira (28), no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, na Paraíba. Inicialmente, apenas amigos e familiares participam da cerimônia. O local foi aberto ao público às 8h.

O corpo do artista chegou ao local por volta de 5h, após ser liberado às 21h desta segunda-feira (27) pelo Instituto Médico Legal de Sergipe (IML), em Aracaju. O enterro deve acontecer na tarde desta terça, no cemitério Parque das Acácias, em cerimônia reservada para a família.

Morte

Gabriel Diniz faleceu no início da tarde desta segunda-feira (27), devido a um acidente aéreo em uma região de mangue em Porto do Mato, Sergipe. O cantor seguia viagem de Feira de Santana, Bahia, para Maceió para comemorar aniversário da namorada, Karoline Calheiros. Um vídeo mostra mostra o artista no avião momentos antes da queda.

Além do cantor, os dois pilotos também morreram no acidente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, os três corpos foram resgatados.

No comunicado, a assessoria lamentou a morte e disse que “alegria estará para sempre em nossos corações”: “A Luan Promoções, familiares, fãs, amigos e equipe estão todos muito abalados com está triste notícia que pegou todos de surpresa nessa manhã, 27. Com muito pesar confirmamos a morte do Gabriel Diniz. O cantor estava em um bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe no começo dessa tarde. Sua alegria estará para sempre em nossos corações! Não deixaremos perder a sua irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma!”.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião monomotor, de matrícula PT-KLO, da fabricante Piper Aircraft, era de propriedade do Aeroclube de Alagoas e tinha capacidade máxima de três passageiros mais a tripulação, totalizando quatro assentos. A aeronave estava em situação regular, com o Certificado de Aeronavegabilidade válido até fevereiro de 2023 e a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) em dia até março de 2020, mas só poderia ser utilizado para fazer voos de instrução.

As investigações sobre as causas do acidente estão sendo conduzidas pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), de Pernambuco (PE), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), do Comando da Aeronáutica.

Em nota, a Universal Music Brasil, gravadora de Gabriel Diniz, confirmou o falecimento do cantor, “conhecido pelo seu inigualável carisma e alegria nos palcos e fora deles”. “Um dos maiores artistas em ascensão no Brasil, talentoso demais, um ser de muita luz, uma das pessoas mais alegres que conheci em toda a minha vida. A família Universal Music chora por sua partida. Descanse em paz meu amigo. Que as suas músicas fiquem eternizadas e nos ajudem a amenizar essa nossa dor. Muita força e conforto para todos os familiares e amigos”, lamentou o presidente da gravadora, Paulo Lima.

