Corpo do empresário Raul Randon será velado neste domingo em Caxias do Sul

O velório de Raul Anselmo Randon está marcado para as 16h deste domingo (04), no Memorial Capelas São José, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O empresário morreu na noite de sábado (03), em São Paulo, aos 88 anos. O corpo será cremado na manhã desta segunda-feira (05).

Um dos maiores empreendedores da Serra Gaúcha, Raul Anselmo Randon estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a problemas no coração e complicações de uma cirurgia para implantação de um pino entre o quadril e o fêmur.

Catarinense de Tangará, o empresário fundou as Empresas Randon. O grupo se expandiu para uma das maiores fabricantes de carrocerias de caminhão, autopeças e implementos agrícolas do planeta. O empresário deixa a esposa Nilva e os filhos David, Roseli, Alexandre, Maurien e Daniel, este último membro do Conselho Consultivo da Festa da Uva S/A.

Deixe seu comentário: