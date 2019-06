Brigada Militar encontra corpo decaptado em porta-malas de carro abandonado

Após uma perseguição policial na madrugada desta quarta-feira (19) em Porto Alegre, a Brigada Militar (BM) encontrou um corpo no porta-malas do carro de um veículo suspeito circulando no bairro Cidade Baixa. A perseguição do veiculo só terminou na rua Brasiliano de Moraes, no bairro Iapi, na zona Norte, quando os criminosos decidiram abandonar o carro. Os policiais militares, que estavam próximos, chegaram a trocar tiros com os suspeitos. Conforme informações da Polícia Civil, o corpo estava enrolado em um cobertor e parcialmente decapitado. A ação terminou com a detenção de quatro pessoas, três adultos e um adolescente.

Conforme a BM, com o menor de idade foi encontrada uma pistola 9mm. Ele foi encaminhado ao Deca (Delegacia de Polícia para Crianças e Adolescentes). Os outros três homens foram levados para a Delegacia de Homicídios.

