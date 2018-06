Corpos carbonizados achados na Capital

Dois corpos carbonizados foram encontrados no cruzamento da rua Voluntários da Pátria com a Dona Teodora, na Vila Farrapos, na Zona Norte de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (26). Os assassinatos ocorreram ao lado do canteiro de obras da nova ponte do Guaíba. As vítimas do ataque cruel ainda não foram identificadas. A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso.

Deixe seu comentário: