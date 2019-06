Corpos da família brasileira encontrada morta no Chile chegam hoje no Brasil

Os corpos dos brasileiros encontrados mortos por intoxicação de gás dentro de um apartamento em Santiago, no Chile, devem chegar na tarde desta segunda-feira (03) no Brasil. Eles foram embarcados durante a manhã e serão levados para Florianópolis.

O velório das vitimas está programado para terça-feira (03) a partir das 08h30 no ginásio de esportes da Universidade do Vale do Itajaí, em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O enterro está marcado para às 16h no Cemitério de São Miguel.

A família viaja para o Chile para comemorar o aniversário de 15 anos de uma das vitimas. Uma investigação foi aberta para apurar a demora no atendimento pela Policia Militar chilena.