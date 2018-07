Os corpos de dois alpinistas – um britânico e uma eslovena – e de um guia peruano foram encontrados na terça-feira (3), após serem sepultados por uma avalanche em uma montanha de 5.947 metros nos Andes do Nordeste do Peru. Um cidadão argentino que namorava a alpinista eslovena escapou com vida do acidente. O britânico tinha 55 anos, a eslovena 27 e o guia 40.