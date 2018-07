A autoridade forense da Colômbia confirmou nesta quarta (4) que os corpos encontrados na véspera em uma região fronteiriça com o Equador são de um casal equatoriano sequestrado há quase três meses por dissidentes da ex-guerrilha Farc. Com a identificação dos corpos, já são nove os equatorianos mortos por rebeldes do acordo de paz de 2016 entre o governo colombiano e as Farc.