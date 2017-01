Corpos de familiares mortos em chacina têm velório coletivo em Campinas

Os corpos das 12 vítimas da chacina contra uma família em uma festa de réveillon na noite de sábado em Campinas (SP) chegaram na noite deste domingo ao cemitério local para o velório coletivo. Os sepultamentos estão marcados para as 9h desta segunda-feira, em sequência (um a cada 15 minutos), para que os parentes e amigos possam participar de todas as despedidas.

Dentre os mortos estão a ex-mulher e o filho de 8 anos do autor dos assassinatos, o técnico de laboratório Sidnei Ramis de Araújo, que se suicidou após os crimes e está sendo velado na cidade vizinha de Jaguariúna (SP). Ele brigava na Justiça com a ex pela guarda da criança. Outras três pessoas sobreviveram e foram encaminhadas a hospitais da cidade paulista.

Segundo a investigação, o homem invadiu a casa aonde a ex-mulher e o filho (cuja guarda era disputada na Justiça pelos pais) aguardavam a virada do ano com familiares, pouco antes da meia-noite, e matou ambos a tiros, além de outras dez pessoas que participavam da festa.

Comentários