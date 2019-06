Corpos de policiais da BM assassinados por criminosos são velados nesta quinta

Os corpos dos soldados do 19° Batalhão de Polícia Militar, Marcelo Feijó e Rodrigo Seixas, estão sendo velados nesta quinta-feira (27). Ambas as cerimônias ocorrerão com honras militares e sirenaços em homenagem aos policiais por sua bravura. O soldado Feijó está sendo velado no Cemitério Serapião José Goulart, em Viamão, onde será sepultado às 10h desta sexta-feira (28). Já o velório de Seixas acontece na Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul, com sepultamento nesta sexta, no Cemitério das Catacumbas, às 15h.

Caso

Os brigadianos foram mortos na noite desta quarta-feira (26), durante uma ação na Vila Maria da Conceição, zona leste de Porto Alegre, no Beco da Bruxinha, na rua Paulino Azurenha. Dois homens que são suspeitos dos disparos e um terceiro indivíduo, teriam se escondido em uma casa próxima e atirado contra os policiais. Cléber, de 44 anos, que estava em liberdade condicional, foi baleado e morto no local. Seu filho, identificado como Lucas, de 19 anos, tentou fugir, mas foi capturado. Lucas já havia sido detido por tráfico de drogas em março do ano passado.

Deixe seu comentário: