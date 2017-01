Bombeiros encontraram dois corpos esquartejados e carbonizados em um carro que foi incendiado no bairro Três Figueiras, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (05).

Os bombeiros, que foram ao local para apagar as chamas, acionaram a Brigada Militar. Os cadáveres estavam no porta-malas do veículo. O caso está sendo investigado. Ninguém foi preso.

