No começo da tarde desse domingo, uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus (AM), deixou ao menos seis mortos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, meia dúzia de corpos sem cabeça foram lançados para fora do presídio pelos amotinados.

O incidente foi confirmado no fim da noite pelo governo do Estado, que mencionou uma possível briga entre facções como o motivo do tumulto.

Ao menos 12 agentes carcerários são mantidos reféns. A liberação de dois deles está sendo negociada com os rebelados. Presos também são feitos reféns e outros teriam conseguiram escapar, mas não há números exatos. Outros funcionários que estavam na unidade prisional conseguiram deixar o prédio ilesos.

Comentários