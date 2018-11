A Justiça do Equador convocou o ex-presidente Rafael Correa, que governou o país entre 2007 e 2017, para se apresentar no julgamento do processo no qual ele é acusado pelo sequestro de um político opositor equatoriano ocorrido na Colômbia em agosto de 2012. A juíza nacional do Equador, Daniella Camacho, tomou a decisão na quarta (7).