Corregedoria arquiva ação contra juíza

A Corregedoria Nacional de Justiça arquivou a ação movida por uma herdeira do Banco Rural contra uma juíza do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da Bahia. A autora apresentou reclamação disciplinar após ter um imóvel de R$ 20 milhões alienado pela magistrada, por conta de uma dívida trabalhista de R$ 6 mil. A propriedade acabou adquirida (R$ 600 mil) em leilão pelo filho de um deputado do PP.

