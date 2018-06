Corregedoria-Geral empossa dois novos juízes

A Corregedora-Geral da Justiça, Denise Oliveira Cezar, empossou dois novos juízes-corregedores: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva e Maurício Ramires. O ato contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro. A Corregedora-Geral disse que a magistratura gaúcha tem mostrado qualidade e é reconhecida como uma das melhores do país.

Deixe seu comentário: