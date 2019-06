Correios lançam selos com tema Fungos em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que ocorre nesta quarta-feira (5), os Correios lançaram selos especiais em alusão à data. A coleção faz parte da série Mercosul e o tema escolhido para essa edição foi Fungos. As estampas retratam seis espécies e foram criadas por uma equipe de quatro pessoas do Instituto de Botânica de São Paulo.

O selos estampam espécies que pertencem à classe Agaricomycetes. Segundo os Correios, todos são decompositores de matéria orgânica, contribuindo com a reciclagem de nutrientes e manutenção dos ecossistemas terrestres. Os fungos vão desde espécies microscópicas unicelulares até aqueles que formam grandes estruturas visíveis, como cogumelos e orelhas de pau.

Ao todo, serão disponibilizados 240 mil selos com a temática, que serão vendidos a R$ 1,60 cada. A coleção pode ser encontrada nas agências de todo o país ou na loja virtual dos Correios.

Deixe seu comentário: