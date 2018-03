O Tribunal Superior do Trabalho decidiu nesta segunda (12) alterar as regras do plano de saúde dos Correios e autorizar a cobrança de mensalidade dos funcionários da estatal e de seus dependentes. A decisão ocorre durante nova paralisação dos funcionários dos Correios, que começou na noite de domingo (11) e atinge 22 Estados e o Distrito Federal.

