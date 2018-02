Os Correios passarão a cobrar, a partir do dia 6 de março, R$ 3 a mais por entregas no Rio. A estatal justifica a medida com base no aumento da violência no município. Só em 2017 foram, em média, 32 roubos de carga por dia. Além da taxa da violência, o morador da cidade também vai ter que pagar a mais para receber encomendas em casa. O reajuste anual do frete ficará 8% mais caro.

