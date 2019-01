Correntistas da Caixa Federal relataram o sumiço de dinheiro de suas contas

Uma falha técnica nos sistemas da Caixa Econômica Federal atrasou algumas operações de TED (Transferência Eletrônica Disponível) ao longo da sexta-feira (18). O banco informou que a situação já foi normalizada e esclareceu que nenhum recurso chegou a ser retirado indevidamente das contas dos correntistas.

O problema afetou clientes em todo o País. Segundo o banco, eventuais saldos negativos apurados em algumas contas foram momentâneos e podem ter sido provocados pela demora do crédito de operações TED para correntistas que tinham pagamentos agendados ou operações de débito automático cadastradas para esta sexta.

“A Caixa informa que alguns créditos em conta via TED foram processados com atraso, e já estão regularizados, sem prejuízo aos clientes”, informou o banco em nota. Apesar de assegurar que as operações foram normalizadas, a Caixa orientou clientes que ainda estiverem com problemas nas contas a procurar o banco, seja por telefone (0800-726-0101), seja nas agências a partir desta segunda-feira (21).

Durante a sexta-feira, clientes da Caixa relataram, nas redes sociais, valores menores que o esperado nas contas-correntes. Alguns chegaram a classificar a situação de “sumiço” do dinheiro de TED creditadas na quinta-feira (17) no fim do dia e que “desapareceram” nesta sexta.

Um correntista diz que desapareceram três transferências via TED da conta feitas na quinta “como num passe de mágica”. “Quero saber é do meu dinheiro que desapareceu da minha conta de ontem pra hoje! Três transferências TED que foram creditadas na minha conta ontem e hoje simplesmente sumiram como um passe de mágica!”.

Da mesma forma, um internauta relatou no perfil do Facebook da Caixa que o dinheiro das férias creditado na quinta não apareceu no extrato, já que a conta está zerada, e que por isso não conseguiu pagar uma conta no cartão de débito nesta sexta. Um correntista comentou no perfil da Caixa que um funcionário disse a ele que era “um problema do sistema”.

A leitora Gislaine Matoso enviou um relato à reportagem dizendo que “todos os depósitos feitos de ontem [quinta] para hoje [sexta] sumiram das contas. Segundo informações do atendente da agência, eles estão verificando o que aconteceu e não souberam dar maiores informações nem previsão de retorno”.

