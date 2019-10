Correntistas da Caixa têm até sexta para antecipar saques do FGTS

Os correntistas da Caixa nascidos em setembro, outubro, novembro ou dezembro têm até a próxima sexta-feira (4) para solicitar a antecipação do depósito em conta corrente de até R$ 500 do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O pagamento será realizado no dia 9 de outubro. As informações são do jornal Valor Econômico.

O prazo já terminou para os correntistas nascidos de janeiro a agosto, mas quem perdeu esses prazos pode solicitar o depósito em conta corrente a partir do próximo sábado (5) e receberá o dinheiro em até 20 dias após a solicitação.

Para pedir a antecipação dos R$ 500 do FGTS, os correntistas podem usar o internet banking da Caixa, o aplicativo do FGTS ou o site. Também é possível fazer a solicitação pelo telefone 0800 724 2019 ou direto na agência. O dinheiro cairá na conta automaticamente.

É possível sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS, limitado ao valor do saldo. Por exemplo, se o trabalhador tiver duas contas – uma com saldo de R$ 120 e outra com saldo de R$ 1.000, poderá sacar o valor total da primeira e R$ 500 da segunda. Assim, o total a sacar será de R$ 620.

A Caixa tem três calendários diferentes para o saque de até R$ 500 do FGTS: um para clientes com conta corrente, outro para clientes com conta poupança e um terceiro para não clientes do banco.

E quem tem conta poupança a Caixa?

Os clientes da Caixa que têm conta poupança no banco – atenção, conta poupança e não conta corrente –, nascidos de janeiro a agosto já receberam o dinheiro do FGTS.

Na quarta-feira da semana que vem (9), será a vez dos nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro receberem o dinheiro. Todos os clientes que têm conta poupança na Caixa terão os valores depositados em sua conta automaticamente.

Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, internet banking ou app FGTS. Também é possível fazer a solicitação pelo telefone 0800 724 2019 ou direto na agência.

E quem não tem conta na Caixa?

Quem não tem nenhuma conta na Caixa (nem poupança, nem corrente) pode sacar o FGTS a partir de 18 de outubro, conforme o mês de aniversário, em agências do banco, caixas eletrônicos e casas lotéricas.

Calendário para quem não tem conta na Caixa

A data do saque acontece conforme o mês de aniversário. Confira: nascidos em janeiro, 18 de outubro; em fevereiro, 25 de outubro; em março, 8 de novembro; em abril, 22 de novembro; em maio, 6 de dezembro; em junho, 18 de dezembro; em julho, 10 de janeiro; em agosto, 17 de janeiro; em setembro; 24 de janeiro; em outubro, 7 de fevereiro; em novembro, 14 de fevereiro; em dezembro, 6 de março.

Deixe seu comentário: