Correria, decepção e sacolas cheias: veja relatos de consumidores na Black Friday

Os consumidores foram às compras e à caça de promoções desde a madrugada na oitava edição da Black Friday no Brasil nesta sexta-feira (14). Alguns disputaram produtos em descontos e formaram estoque de produtos baratos. Mas outros saíram de mãos abanando e disseram que esperavam descontos mais atrativos.

Uma promoção de fraldas levou a coordenadora de qualidade Aline Barros, de 30 anos, a convencer duas amigas a ajudá-la no horário de almoço nas compras. “Só não estou levando mais porque não tem mais o tamanho do meu filho. O pacote está R$ 10, normalmente custa R$ 16, R$ 17, até R$ 20”, disse. Ela viu o anúncio na internet, mas não achou o produto no site, aí foi para a loja. Comprou 9 pacotes.

Por outro lado, a região do Brás, em São Paulo, a turista carioca Katia Coletti, de 55, se disse decepcionada com as promoções. “Não está tendo Black Friday. Não tem desconto. Estive aqui no mês passado e agora está mais caro”, disse

Queria brinquedo, levou tapete

Na Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, as amigas Cristina da Encarnação, de 62, e Katy Lucats, de 56, foram em busca de brinquedos para doação e acabaram fisgadas pela promoção de tapetes para banheiro. “Não viemos comprar isso, mas o carrinho já está cheio”, disse Katy.

Apesar dos cartazes espalhados nas lojas da região, os próprios lojistas admitiram que foram poucos os produtos colocados em promoção. “Aqui não tá tendo Black Friday, isso aí (a placa) é só o marketing do comércio”, disse Francisco de Assis, gerente da loja Clovis Calçados. Lá, apenas 20 tênis de um universo de mais de 20 mil produtos estavam sendo vendidos com descontos.

Copo em uma loja, panela na outra

Também no Centro de São Paulo, a advogada Marizete Costa, de 43 anos, aproveitou a data para comprar travessas de vidro é um jogo de copos. “Pesquisei antes na internet e o valor desta vez estava acessível. São dois pelo preço de um. Ainda vou comprar em outro lugar um jogo de panelas, que aqui não achei interessante”.

Disputa por TVs

Na virada da quinta-feira para sexta-feira, consumidores disputaram televisões anunciadas com desconto em uma loja do Extra, em São Paulo.

Em 12 horas, Reclame Aqui registrou 1.347 queixas, alta de 16,7% em relação a 2016. A queixa mais recorrente é sobre propaganda enganosa, com 14% dos casos.

Já divergência de valores e problemas para finalizar as compras foram os demais motivos que mais apareceram nas reclamações. Entre os produtos que mais causaram problemas neste início de Black Friday estão os smartphones, TVs e perfumes.

A Black Friday é um dia de descontos organizado pelo varejo, que promete promoções em lojas físicas e online. Ela ocorre na última sexta-feira do mês de novembro, um dia após o feriado de Ação de Graças, celebrado nos EUA.

