Corrida em comemoração ao aniversário de Porto Alegre acontece neste domingo

A corrida anual em comemoração ao aniversário da capital gaúcha será neste domingo (24), em evento que integra a programação da Semana de Porto Alegre. Essa é a 15ª edição do projeto que conta com a participação de porto-alegrenses interessados na prática de exercícios. A largada está prevista para às 7h50min, na avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), junto à Rótula das Cuias.

A prova, organizada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, entregará uma medalha a todos os participantes que concluírem a prova, independente do tempo de percurso. O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), com realização do Sesc/RS.

Deixe seu comentário: