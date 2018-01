Corridas no litoral contam com serviço médico da Unimed Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre é o serviço médico oficial de várias corridas que estão ocorrendo no litoral gaúcho na temporada de verão 2018. Em fevereiro, será o serviço médico oficial da corrida Adventure Beach, realizada no Sesc Verão de Imbé, dia 1º; Corrida Obstáculos no Sesc Estação Torres, dia 3; e do Circuito Sesc Corridas, que ocorrerá em Atlântida Sul no dia 24.

Nos dois primeiros eventos, o SOS Unimed disponibilizará uma ambulância de suporte avançado, com equipe capacitada para atendimento pré-hospitalar para situações de urgência e emergência. O Circuito Sesc Corridas contará com uma ambulância de suporte avançado, uma ambulância de suporte básico e duas motos para atendimento.

A primeira corrida que contou com o serviço médico da Unimed Porto Alegre foi a Torres Eco Running, corrida promovida pela Associação de Apoio ao Desporto (ADD) e realizada pelo Sesc e Prefeitura de Torres, que aconteceu em janeiro. Os participantes fizeram percursos de 4 km, 8 km, 16 km e kangoo 3 km passando pela Praia Grande, Morro do Farol, Praia do Cal, Guarita e Morro das Furnas.

