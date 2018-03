Corrupção no Vale do Taquari: uma operação contra lavagem de dinheiro e corrupção prendeu o secretário de Saúde de Teutônia

A promotoria de Justiça de Teutônia desencadeou na manhã desta quarta-feira (28), a Operação Schmutzige Hände (“Mãos sujas”, em alemão), que prendeu o secretário municipal de Saúde, o procurador-geral do município, o chefe do setor de compras da prefeitura e um ex-prefeito municipal.

Conforme o promotor de Justiça de Teutônia, Jair João Franz, a ação do Ministério Público tem como foco a prefeitura e apurar crimes de organização criminosa, corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. O coordenador do Nimp (Núcleo de Inteligência do Ministério Público), promotor de Justiça Diego Rosito de Vilas, também participou da operação.

Ao todo, além dos quatro mandados de prisão também foram cumpridos oito de busca e apreensão e cinco de condução coercitiva. A operação conta com a participação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Nimp, Polícia Civil e Tribunal de Contas do Estado.

